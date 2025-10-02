Milano 13:22
Borsa, entrano quattro nuovi titoli italiani sul mercato Trading After Hours
(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che a partire dall'8 ottobre 2025 entrano in negoziazione sul mercato Trading After Hours (TAH) le azioni ordinarie emesse da Banca Popolare di Sondrio, Unipol, Lottomatica Group e Brunello Cucinelli.

Si tratta di un segmento con negoziazione continua tra le 18.00 e le 20.30. Gli strumenti finanziari possono essere ammessi da Borsa Italiana alla negoziazione, su domanda dell'emittente oppure di un operatore conformemente a quanto previsto nelle linee guida.
