Borsa, entrano quattro nuovi titoli italiani sul mercato Trading After Hours

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che a partire dall'8 ottobre 2025 entrano in negoziazione sul mercato Trading After Hours
(TAH) le azioni ordinarie emesse da Banca Popolare di Sondrio
, Unipol
, Lottomatica Group
e Brunello Cucinelli
.
Si tratta di un segmento con negoziazione continua tra le 18.00 e le 20.30
. Gli strumenti finanziari possono essere ammessi da Borsa Italiana alla negoziazione, su domanda dell'emittente oppure di un operatore conformemente a quanto previsto nelle linee guida.