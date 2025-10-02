Milano 17:35
43.078 0,00%
Nasdaq 22:00
24.893 +0,37%
Dow Jones 22:02
46.520 +0,17%
Londra 17:35
9.428 -0,20%
Francoforte 17:35
24.423 +1,28%

Borsa: Frazionale rialzo per il Nasdaq-100 che porta a casa un mediocre +0,37%
L'indice tecnologico di Wall Street riporta un guadagno dello 0,37% e termina a 24.892,76 punti.
