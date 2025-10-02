Milano
17:35
43.078
0,00%
Nasdaq
20:49
24.895
+0,38%
Dow Jones
20:49
46.565
+0,27%
Londra
17:35
9.428
-0,20%
Francoforte
17:35
24.423
+1,28%
Giovedì 2 Ottobre 2025, ore 21.06
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (-0,03% alle 19:30)
Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (-0,03% alle 19:30)
Il Dow Jones tratta sulla parità a 46.426,4 punti
In breve
,
Finanza
02 ottobre 2025 - 19.30
L'indice dei colossi USA passa di mano con un trascurabile -0,03% alle 19:30 e scambia a 46.426,4 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (-0,05% alle 19:30)
Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (-0,12% alle 19:30)
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,04%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,16%
Argomenti trattati
USA
(473)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
+0,27%
Altre notizie
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 30/09/2025
Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (+0,07%)
Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (+0,08%)
Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (+0,08%)
Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (+0,15%)
Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (+0,03%)
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto