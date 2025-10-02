Milano 17:35
43.078 0,00%
Nasdaq 20:49
24.895 +0,38%
Dow Jones 20:49
46.565 +0,27%
Londra 17:35
9.428 -0,20%
Francoforte 17:35
24.423 +1,28%

Il Dow Jones tratta sulla parità a 46.426,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (-0,03% alle 19:30)
L'indice dei colossi USA passa di mano con un trascurabile -0,03% alle 19:30 e scambia a 46.426,4 punti.
