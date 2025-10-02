CME, secondo settembre di sempre per volumi con 26,1 milioni di contratti

CME Group

(Teleborsa) -, il principale mercato mondiale di derivati, ha pubblicato le sue statistiche di mercato trimestrali e mensili, con un volume medio giornaliero (ADV) che ha raggiunto ie iSi tratta delI dati principali del terzo trimestre per le diverse asset class, confrontati con il terzo trimestre 2024, includono: l'ADV delle opzioni suiè aumentato del 7%, raggiungendo 1,4 milioni di contratti; l'ADV dei future dell'è aumentato del 125%, raggiungendo 255.000 contratti; guardando al settore criptovalute, ADV trimestrale record a 340.000 contratti, record trimestrale per i future sudi 209.000 contratti e per i futuresdi 236.000 contratti.I dati principali di settembre rispetto a settembre 2024 includono: l'ADV delle opzioni suiè aumentato del 21%, raggiungendo 1,5 milioni di contratti; l'ADV dei future sull'è aumentato del 214% a 347.000 contratti; guardando al settore criptovalute, l'ADV dei future suè aumentato del 472% a 182.000 contratti.