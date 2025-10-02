CME, secondo settembre di sempre per volumi con 26,1 milioni di contratti

(Teleborsa) - CME Group
, il principale mercato mondiale di derivati, ha pubblicato le sue statistiche di mercato trimestrali e mensili, con un volume medio giornaliero (ADV) che ha raggiunto i 25,3 milioni di contratti nel terzo trimestre 2025
e i 26,1 milioni di contratti a settembre
.
Si tratta del secondo ADV più alto mai registrato in entrambi i periodi
.
I dati principali del terzo trimestre per le diverse asset class, confrontati con il terzo trimestre 2024, includono: l'ADV delle opzioni sui titoli del Tesoro USA
è aumentato del 7%, raggiungendo 1,4 milioni di contratti; l'ADV dei future dell'oro micro
è aumentato del 125%, raggiungendo 255.000 contratti; guardando al settore criptovalute, ADV trimestrale record a 340.000 contratti, record trimestrale per i future su Micro Ether
di 209.000 contratti e per i futures Ether
di 236.000 contratti.
I dati principali di settembre rispetto a settembre 2024 includono: l'ADV delle opzioni sui titoli del Tesoro USA
è aumentato del 21%, raggiungendo 1,5 milioni di contratti; l'ADV dei future sull'oro micro
è aumentato del 214% a 347.000 contratti; guardando al settore criptovalute, l'ADV dei future su Micro Ether
è aumentato del 472% a 182.000 contratti.