Coface: dazi USA sui farmaci, protette le big, a rischio i piccoli produttori

(Teleborsa) -, tra i leader mondiali nell'assicurazione del credito e nella gestione del rischio commerciale, analizza l'impatto deiin vigore dalNonostante l'annuncio di tariffe al 100% abbia dominato i titoli dei media, leconcentrando l'impatto su produttori esteri più piccoli e privi di presenza sul territorio americano.A partire dal primo ottobre, i farmaci di marca e brevettati saranno soggetti a un dazio del 100%, a meno che il produttore non stia attivamente costruendo uno stabilimento di produzione negli Stati Uniti. L'amministrazione statunitense definisce "" come aver già iniziato i lavori o essere in fase di costruzione. IIl settore farmaceutico è statoL'industria registra un deficit commerciale considerevole, con. Inoltre, i farmaci di marca sono venduti negli Stati Uniti a prezzi di produzione circa 4,4 volte superiori alla media OCSE, rendendo gli USA il mercato più redditizio per i produttori e una questione politica sensibile per l'amministrazione.I gruppi farmaceutici hanno progressivamente, una tendenza rafforzata dal Tax Cuts and Jobs Act del 2017, che ha incentivato lo spostamento dei profitti e gli investimenti all'estero. Con questi dazi, l'amministrazione mira a invertire questa tendenza attraverso unaumentare le entrate fiscali e rafforzare la resilienza della catena di approvvigionamento. Il settore è inoltre al centro dell'indagine sulla sicurezza nazionale (sezione 232), in corso dall'aprile 2025.Le principali aziende farmaceutiche hanno già anticipato questa mossa, impegnandosi progressivamente per. Questi impegni rimangono tuttavia vaghi, e l'amministrazione potrebbe inasprire le misure se non si traducono in un'espansione tangibile della capacità produttiva.La maggior parte delle grandi aziende produce già negli Stati Uniti o ha strutture in costruzione, risultando cosìTra i principali player, solo Pfizer e Novo Nordisk devono ancora annunciare nuovi investimenti, anche se entrambe hanno già strutture sul territorio americano. Ledovrebbero iniziare rapidamente i lavori quando i dazi entreranno in vigore il primo ottobre.Questocreando una doppia barriera per i potenziali concorrenti: requisiti di capitale elevati per la produzione locale e un'imposta del 100% sull'accesso al mercato. Queste barriere potrebbero persino accelerare accordi di licenza con i grandi player, piuttosto che incoraggiare nuovi entranti a stabilire una produzione proprietaria negli USA.Le piccole aziende farmaceutiche estere brandizzate senza presenza produttiva negli Stati Uniti sosterranno il costo principale di questi dazi. Le. Questo è particolarmente vero per i piccoli produttori di farmaci di marca asiatici (cinesi, sudcoreani, australiani, singaporiani), con solo uno o pochi farmaci approvati dalla FDA.Molti potrebbero non avere le risorse per stabilire rapidamente operazioni negli USA, rendendoli vulnerabili a perdite di fatturato e potenziale uscita dal mercato. Questoattraverso partnership o acquisizioni.I produttori farmaceutici europei e giapponesi senza strutture di produzione USA in costruzione beneficeranno di un dazio massimo del 15%, nell'ambito dei recenti accordi commerciali bilaterali. Questo offre unma rappresenta comunque un aumento significativo dei costi per le aziende che esportano farmaci di alto valore negli Stati Uniti senza produzione locale, creando uno svantaggio competitivo rispetto alle imprese completamente esentate.I generici rappresentano circa(contro il 13% della spesa totale in prescrizioni), e la loro accessibilità è politicamente sensibile, il che spiega la loro esenzione. Questo protegge fornitori chiave come India e Messico e garantisce la continuità delle medicine essenziali. Tuttavia, questa esenzione potrebbe non essere permanente: future tensioni commerciali o preoccupazioni per la sicurezza nazionale potrebbero sottoporre questi segmenti a controlli simili.I prezzi dei farmaci USA, grazie alla clausola sulla produzione nazionale e alle esenzioni per i generici che limitano il rischio di trasferimento dei costi ai consumatori. Ciononostante, la pressione politica per abbassare i prezzi continua attraverso forze strutturali come la politica dei prezzi dei farmaci Most Favored Nation,I ripetuti appelli dell'attuale amministrazione USA alle aziende farmaceutiche per abbassare i prezzi dei farmaci hanno finora prodotto risultati limitati. Questo potrebbe spingere l'amministrazione ad adottare misure più severe — come— per ottenere maggiore influenza sull'industria e frenare i costi dei farmaci.ha commentato: "I nuovi dazi statunitensi sui farmaci brandizzati rappresentano un cambiamento significativo nel panorama commerciale globale del settore farmaceutico. Le grandi aziende, che hanno già investito massicciamente nella produzione statunitense, risultano sostanzialmente protette, mentre i piccoli produttori esteri potrebbero trovarsi ad affrontare barriere all'ingresso insormontabili. Questo scenario richiede unsoprattutto per le imprese con forte esposizione verso il mercato americano e capacità produttiva limitata sul territorio USA. In un contesto di crescenti tensioni commerciali e pressioni politiche sui prezzi, le aziende farmaceutiche devono adottare strategie preventive per tutelare la propria competitività e continuità operativa".ha aggiunto: "Per le imprese italiane del settore farmaceutico, gli Stati Uniti rappresentano un mercato cruciale ma sempre più complesso. Se da un lato i grandi gruppi sono meglio attrezzati per affrontare le nuove regole grazie a investimenti strutturali, le aziende di dimensioni più contenute. In questo contesto, la gestione preventiva del rischio commerciale e una strategia di internazionalizzazione ben calibrata diventano elementi imprescindibili per garantire stabilità e crescita sostenibile".