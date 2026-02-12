eCommerce, via libera UE a una tariffa di 3 euro sui piccoli pacchi

(Teleborsa) -chiunque ordinerà un articolo su un sito di eCommerce, proveniente da un Paese al di fuori della UE, dovrà corrispondere un, oltre alle eventuali spese di spedizione, se presenti. Il Consiglio europeo ha infatti ha approvato l'imposizione di un dazio doganale di 3 euroda un Paese terzo.Il dazio è stato adottato poiché questi pacchi, attualmente, entrano in UE indai dazi doganali, il che comporta unaper i venditori europei. E dato il crescente successo del commercio elettronico a livello mondiale, l'UE ha ritenuto essenziale tenere il passo in materia di norme doganali ed abolire questa esenzione.Ilè letteralmente. Secondo le stime della Commissione europea, il volume di piccoli pacchi in entrata in UE è raddoppiato ogni anno dal 2022. Nel 2024 sono entrati nel mercato dell'UEdi questo tipo, ildei qualiIl nuovo sistema avrà anche effetti positivi sul bilancio dell'UE e sulle finanze pubbliche nazionali, in quanto i dazi doganali costituiscono una risorsa dell'Unione, ma gli Stati membri ne trattengono una parte a titolo di spese di riscossione.Il nuovo sistema dunqueattualmente in vigore, imponendo unsui piccoli pacchi di valore inferiore a questa soglia per i prossimi tre anni,, salvo proroga, poi diventerà operativo il nuovo, che la UE sta studiando nell'ambito della complessiva riforma del sistema doganale. Una volta operativo il nuovo sistema, si applicheranno i dazi pattuiti dalla UE a seconda del Paese di origine.Ma attenzione, dal 1º luglio 2026, il daziocontenuto in un pacco e contabilizzato in fattura alla voice costi tariffari. Se un pacco conterrà due articoli, ad esempio una camicetta di seta e una di lana, si pagheranno 6 euro di dazi doganali sui due articoli distinti.