eCommerce, via libera UE a una tariffa di 3 euro sui piccoli pacchi

(Teleborsa) - Dal 1° luglio
chiunque ordinerà un articolo su un sito di eCommerce, proveniente da un Paese al di fuori della UE, dovrà corrispondere un dazio di 3 euro
, oltre alle eventuali spese di spedizione, se presenti. Il Consiglio europeo ha infatti ha approvato l'imposizione di un dazio doganale di 3 euro sui "piccoli pacchi" che entrano in Europa
da un Paese terzo.
Il dazio è stato adottato poiché questi pacchi, attualmente, entrano in UE in regime di esenzione
dai dazi doganali, il che comporta una concorrenza sleale
per i venditori europei. E dato il crescente successo del commercio elettronico a livello mondiale, l'UE ha ritenuto essenziale tenere il passo in materia di norme doganali ed abolire questa esenzione.
Il commercio elettronico
è letteralmente esploso dopo la pandemia
. Secondo le stime della Commissione europea, il volume di piccoli pacchi in entrata in UE è raddoppiato ogni anno dal 2022. Nel 2024 sono entrati nel mercato dell'UE 4,6 miliardi di pacchi
di questo tipo, il 91%
dei quali provenienti dalla Cina.
Il nuovo sistema avrà anche effetti positivi sul bilancio dell'UE e sulle finanze pubbliche nazionali, in quanto i dazi doganali costituiscono una risorsa dell'Unione, ma gli Stati membri ne trattengono una parte a titolo di spese di riscossione.Come cambiano le tariffe doganali
Il nuovo sistema dunque abolisce la franchigia doganale
attualmente in vigore sui pacchi di valore inferiore a 150 euro
, imponendo un dazio forfettario di 3 euro
sui piccoli pacchi di valore inferiore a questa soglia per i prossimi tre anni, dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028
, salvo proroga, poi diventerà operativo il nuovo centro doganale digitale europeo
, che la UE sta studiando nell'ambito della complessiva riforma del sistema doganale. Una volta operativo il nuovo sistema, si applicheranno i dazi pattuiti dalla UE a seconda del Paese di origine.
Ma attenzione, dal 1º luglio 2026, il dazio sarà riscosso su ciascun articolo
contenuto in un pacco e contabilizzato in fattura alla voice costi tariffari. Se un pacco conterrà due articoli, ad esempio una camicetta di seta e una di lana, si pagheranno 6 euro di dazi doganali sui due articoli distinti.