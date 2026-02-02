Stati Uniti e India raggiungono accordo commerciale per ridurre i dazi al 18%

(Teleborsa) - Si allentano le tensioni tra Stati Uniti e India grazie all'raggiunto tra i due Paesi che. Un sollievo per Nuova Delhi dopo mesi di negoziati con Washington.Lunedìha dichiarato che avrebbe, dopo che il Primo Ministroha accettato, durante una telefonata, diTrump sta anche rimuovendo il dazio aggiuntivo del 25% sui prodotti indiani applicato in risposta agli acquisti di greggio dalla Russia da parte dell'India, secondo funzionari a conoscenza della questione.In totale, queste misure ridurranno le imposte complessive su molti prodotti indiani dal 50% al 18%, con una riduzione significativa su tessili, macchinari e altri beni.Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che l'India "procederà a ridurre a ZERO i dazi doganali e le barriere non tariffarie contro gli Stati Uniti" edi prodotti energetici, tecnologici, agricoli, del carbone e molti altri"., pubblicando sui social media che "i prodotti Made in India avranno ora una tariffa ridotta del 18%".