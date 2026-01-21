Assaeroporti: tassa sui piccoli pacchi extra UE inefficace senza un coordinamento europeo

(Teleborsa) - "Sulla tassa sui piccoli pacchi extra UE,
facciamo nostro l’appello di Confetra
per un approccio unitario a livello europeo", ha dichiarato il Direttore Generale di Assaeroporti Valentina Menin.
"Non mettiamo in discussione la ratio della norma, pensata per tutelare la concorrenza
e coerente con quanto l’Europa stessa si appresta ad adottare dal primo luglio 2026. Tuttavia, la scelta del legislatore italiano di procedere in modo autonomo, anticipando l’introduzione della tassa già dal primo gennaio, rende la misura non solo inefficace nel contrasto ai fenomeni di concorrenza sleale, ma addirittura dannosa per le imprese della logistica operanti in Italia e per il sistema aeroportuale nazionale".
"Le merci che si intendeva tassare continueranno infatti a raggiungere il mercato nazionale,
transitando attraverso hub europei anziché italiani. È quindi fondamentale che si affronti il tema facendo squadra, con regole comuni e strategie condivise a livello europeo".