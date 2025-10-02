doValue, Constantine Dakolias si dimette dal CdA

doValue

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, ha reso noto che il Consigliere di Amministrazioneha rassegnato le propriedalla carica, con efficacia immediata, per sopravvenuti impegni professionali. Dakolias è Managing Partner di Fortress Credit Funds Business.Dakolias, consigliere, non è componente di alcun comitato endoconsiliare. Dakolias non detiene, direttamente o indirettamente, azioni di doValue. Non sono previste indennità o altri benefici spettanti a seguito della cessazione dalla carica.