doValue, Constantine Dakolias si dimette dal CdA

(Teleborsa) - doValue
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, ha reso noto che il Consigliere di Amministrazione Constantine Michael (Dean) Dakolias
ha rassegnato le proprie dimissioni
dalla carica, con efficacia immediata, per sopravvenuti impegni professionali. Dakolias è Managing Partner di Fortress Credit Funds Business.
Dakolias, consigliere non esecutivo e non indipendente
, non è componente di alcun comitato endoconsiliare. Dakolias non detiene, direttamente o indirettamente, azioni di doValue. Non sono previste indennità o altri benefici spettanti a seguito della cessazione dalla carica.