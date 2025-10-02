Milano 11:15
Eurozona: calo per l'EURO STOXX Utilities
Perde terreno l'indice Utilities dell'Area Euro, che retrocede a 458,65 punti, ritracciando dello 0,79%.
