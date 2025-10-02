Fermi, dual listing sul London Stock Exchange dopo l'IPO sul Nasdaq

(Teleborsa) - Un giorno dopo lo sbarco sul Nasdaq
, Fermi
è arrivata anche sul London Stock Exchange
. L'azienda con sede in Texas, focalizzata sullo sviluppo di reti elettriche in grado di fornire energia on-demand su scala di gigawatt, necessaria per creare l'intelligenza artificiale (IA) di nuova generazione, è stata ammessa sul Main Market della Borsa di Londra. Fermi ha raccolto oltre 680 milioni di dollari
, raggiungendo una valutazione di quasi 12,5 miliardi di dollari.
Project Matador, un sito di 5.236 acri ad Amarillo, in Texas, prevede di fornire fino a 11 gigawatt di energia a basse emissioni di carbonio, "behind-the-meter", attraverso la costruzione di una HyperGrid che dovrebbe ospitare uno dei più grandi complessi nucleari d'America, con gas naturale a ciclo combinato, energia dalla rete elettrica, energia solare e accumulo di energia a batterie, per supportare il fabbisogno energetico dell'intelligenza artificiale su larga scala.
"La Borsa è una scelta naturale
per Fermi, dato che siamo un'azienda globale con partner, fornitori e membri del team globali - ha detto Toby Neugebauer, CEO
di Fermi - Con la Borsa che offre accesso a un ampio bacino di capitali internazionali e a investitori che condividono la nostra visione a lungo termine, non vediamo l'ora di lavorare insieme per garantire il futuro dell'IA. Siamo onorati e soddisfatti della forte domanda degli investitori per le IPO di New York e Londra e siamo già tornati al lavoro, offrendo valore a lungo termine a tutti i nostri stakeholder".