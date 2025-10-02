Fermi, dual listing sul London Stock Exchange dopo l'IPO sul Nasdaq

Milano 17:16
(Teleborsa) - Un giorno dopo lo sbarco sul Nasdaq, Fermi è arrivata anche sul London Stock Exchange. L'azienda con sede in Texas, focalizzata sullo sviluppo di reti elettriche in grado di fornire energia on-demand su scala di gigawatt, necessaria per creare l'intelligenza artificiale (IA) di nuova generazione, è stata ammessa sul Main Market della Borsa di Londra. Fermi ha raccolto oltre 680 milioni di dollari, raggiungendo una valutazione di quasi 12,5 miliardi di dollari.

Project Matador, un sito di 5.236 acri ad Amarillo, in Texas, prevede di fornire fino a 11 gigawatt di energia a basse emissioni di carbonio, "behind-the-meter", attraverso la costruzione di una HyperGrid che dovrebbe ospitare uno dei più grandi complessi nucleari d'America, con gas naturale a ciclo combinato, energia dalla rete elettrica, energia solare e accumulo di energia a batterie, per supportare il fabbisogno energetico dell'intelligenza artificiale su larga scala.

"La Borsa è una scelta naturale per Fermi, dato che siamo un'azienda globale con partner, fornitori e membri del team globali - ha detto Toby Neugebauer, CEO di Fermi - Con la Borsa che offre accesso a un ampio bacino di capitali internazionali e a investitori che condividono la nostra visione a lungo termine, non vediamo l'ora di lavorare insieme per garantire il futuro dell'IA. Siamo onorati e soddisfatti della forte domanda degli investitori per le IPO di New York e Londra e siamo già tornati al lavoro, offrendo valore a lungo termine a tutti i nostri stakeholder".
