Francoforte: scambi in positivo per Infineon

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia hi-tech tedesca, in guadagno del 2,71% sui valori precedenti.

Il movimento di Infineon, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo scenario di medio periodo del produttore di chip ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 34,76 Euro. Supporto a 34,03. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 35,49.

