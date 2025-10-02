Francoforte: scambi in positivo per Infineon

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia hi-tech tedesca
, in guadagno del 2,71% sui valori precedenti.
Il movimento di Infineon
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo scenario di medio periodo del produttore di chip
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 34,76 Euro. Supporto a 34,03. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 35,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)