Francoforte: scambi in positivo per Lanxess

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia chimica tedesca, in guadagno del 2,34% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Lanxess rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società che produce prodotti chimici e polimeri, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 21,57 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 22,01. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 21,27.

