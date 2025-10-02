Intercos prosegue il buyback e acquista 81.038 azioni

Intercos

Gruppo attivo nella cosmetica

(Teleborsa) -, gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, ha comunicato di aver, tra il 25 settembre e il 1° ottobre 2025, complessivamente(pari allo 0,0841% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 12,0976 euro per unpari aTali operazioni sono state realizzate nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 16 aprile 2025, in attuazione del programma di acquisto avviato in data 12 settembre 2025.Al 1° ottobre, Intercos detiene 216.888 azioni proprie pari allo 0,2251% del capitale sociale.In Borsa, oggi, frazionale rialzo per il, che mette a segno un modesto profit a +0,66%.