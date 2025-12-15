Dexelance prosegue il buyback e acquista azioni per oltre 57 mila euro

Dexelance

Gruppo dell'arredamento di alta gamma

(Teleborsa) -, gruppo industriale diversificato attivo nel design, luce e arredamento, ha comunicato di avertra l'8 e il 12 dicembre 2025, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, complessivamente(pari allo 0,038% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 5,5337 euro, per unpari aA seguito delle operazioni finora effettuate, al 12 dicembre Dexelance deteneva 512.471 azioni proprie, pari all'1,903% del capitale sociale.In Borsa, intanto, seduta negativa per il, che si posiziona a 4,27 euro, con una discesa del 4,04%.