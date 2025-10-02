Milano 13:24
43.240 +0,37%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 13:24
9.449 +0,03%
Francoforte 13:24
24.440 +1,35%

Londra: calo per BT Group

Migliori e peggiori
Londra: calo per BT Group
(Teleborsa) - Retrocede il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, con un ribasso del 2,35%.

Lo scenario su base settimanale di BT Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per BT Group, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1,858 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1,887 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1,845.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```