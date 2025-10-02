Milano 11:19
43.226 +0,34%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 11:19
9.450 +0,04%
Francoforte 11:19
24.448 +1,38%

Londra: scambi in positivo per 3i Group

Migliori e peggiori
Londra: scambi in positivo per 3i Group
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società d'investimenti con sede a Londra, in guadagno del 3,43% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a 3i Group rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 43,27 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 42,23. L'equilibrata forza rialzista di 3i Group è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 44,31.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```