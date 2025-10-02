Milano 11:19
43.226 +0,34%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 11:19
9.450 +0,04%
Francoforte 11:19
24.448 +1,38%

Madrid: scambi in positivo per ACS

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi in positivo per ACS
Seduta positiva per Actividades de Construccion y Servicios, che avanza bene del 3,39%.
Condividi
```