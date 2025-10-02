New York: netto calo registrato da Arista Networks

azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet

Arista Networks

S&P-500

Arista Networks

(Teleborsa) - Retrocede molto l', che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,13%.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 148,7 USD e primo supporto individuato a 139,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 158.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)