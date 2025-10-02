Milano 17:18
43.042 -0,09%
Nasdaq 17:18
24.821 +0,08%
Dow Jones 17:18
46.293 -0,32%
Londra 17:18
9.426 -0,21%
Francoforte 17:18
24.420 +1,27%

New York: scambi negativi per Netflix

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede la compagnia attiva nel settore dei video on demand, con un ribasso del 2,32%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Netflix, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo del provider di video online evidenzia un declino dei corsi verso area 1.135,5 USD con prima area di resistenza vista a 1.157. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1.127,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
