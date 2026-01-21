New York: rosso per Netflix

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia attiva nel settore dei video on demand
, che mostra un decremento del 3,71%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Netflix
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico del provider di video online
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 82,54 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 84,89. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 81,06.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)