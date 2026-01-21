Milano 17:35
New York: rosso per Netflix

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia attiva nel settore dei video on demand, che mostra un decremento del 3,71%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Netflix, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico del provider di video online segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 82,54 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 84,89. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 81,06.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
