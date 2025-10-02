Open Fiber, Cisco e ThinkQuantum sperimentano a Roma la prima rete Quantum-Safe su fibra ottica

(Teleborsa) -, principale operatore italiano di fibra ottica FTTH, insieme a, leader mondiale in networking e cybersecurity, erealtà europea nella Quantum Key Distribution (QKD), hanno annunciato di avere sperimentato. Il test, condotto sulla, ha dimostrato che si possono trasmettere sulla stessa rete dati adsenza bisogno di nuove infrastrutture. Questa innovazione, inoltre, garantisce ladelle informazioni trasmesse, anche di fronte a potenziali attacchi cibernetici messi in atto con computer quantistici, una minaccia emergente per le attuali tecnologie di crittografia.La confidenzialità è un. In contesti sensibili- come quelli che coinvolgono organizzazioni governative, militari, agenzie di difesa e grandi istituzioni finanziarie – la richiesta di confidenzialità si estende ben oltre i tipici 5-10 anni, spingendosi spesso ad oltre 20 anni.L’avvento dei Quantum Computer – e in specifico la disponibilità dei computer quantistici rilevanti per la crittografia (Cryptographically Relevant Quantum Computers – CRQC) creerà unIl test realizzato a Roma rappresenta un progresso importante nella capacità di rispondere nel breve termine alla domanda di soluzioni Quantum Safe.La sperimentazione si è svolta su unalla connettività Ethernet con MACSec per finire con una VPN IPSec fornita tramite diversi router e piattaforme di switching Cisco. Le chiavi di cifratura sono state fornite dai sistemi QKD di ThinkQuantum, che utilizzano tecnologie quantistiche per la distribuzione sicura di chiavi simmetriche. Cisco ha usato il protocollo SKIP (Secure Key Import Protocol) per acquisire le chiavi sicure fornite dai componenti ThinkQuantum.Un risultato significativo è stata la(100 gigabit al secondo) che il canale Quantum per la distribuzione delle chiavi. La tecnologia Cisco ha reso possibile questa architettura di rete, sfruttando l'infrastruttura in fibra ottica esistente e componenti già disponibili in commercio per ridurre al minimo la necessità di nuovi apparati e fibre ottiche.Questo progetto evidenzia come l'infrastruttura in fibra ottica di Open Fiber, combinata con le tecnologie QKD, possa abilitare non solo servizi ad altissimo bit rate e bassa latenza, ma anchesempre più indispensabili nell'attuale contesto geopolitico."È per noi motivo di orgoglio aver realizzato questadimostrando come la nostra infrastruttura in fibra ottica è in grado di, rispondendo alle crescenti necessità di sicurezza richieste in ambito europeo e nazionale" ha dichiarato"La preziosa collaborazione con Open Fiber e ThinkQuantum testimonia ildelle infrastrutture critiche del Paese nell'era del Quantum Computing, in modo responsabile e sicuro" ha aggiunto"L’attività svolta dimostra ulteriormente quanto le comunicazioni quantistiche, mature e commercialmente disponibili, sianoe innalzino il loro profilo di sicurezza presente e futuro" ha conclusoPer le aziende, questa innovazione: offre una protezione avanzata dei dati contro le emergenti minacce dei computer quantistici e lo fa in modo efficiente, integrandosi perfettamente nelle infrastrutture di rete esistenti.Il risultato sono reti ad alta capacità e bassa latenza, altamente sicure, che combinano, rafforzando così la resilienza delle infrastrutture critiche e supportando le aziende nelrispettare le crescenti e stringenti normative sulla sicurezza dei dati.