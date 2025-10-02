Oro, prezzi vicini a massimi storici su attese taglio tassi Fed e incertezza politica

(Teleborsa) - Le quotazioni dell'oro si mantengono stabili vicino ai massimi storici, sostenuti dalle rinnovatedi interesse statunitensi, dalla chiusura delle attività governative a Washington () e dallaIl contratto future ha toccato un top nella notte a oltre 3.920 dollari, mentre adesso passa di mano a 3.895 dollari l'oncia, stabile sui livelli della vigilia.I deboli dati sull'occupazione privata negli Stati Uniti, che mostrano una perdita di 32.000 posti di lavoro a settembre, hanno ravvivato le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, già a partire dalla riunione di questo mese. Secondo i, quotati al CME, gli operatori stanno scontando una riduzione quasi certa di 25 punti base."Anche l'oro ha ricevuto una spinta dalla chiusura delle attività governative negli Stati Uniti", ha affermato Matt Simpson, analista senior di City Index. "Il posizionamento speculativo mostra che i grandi fondi stanno inseguendo il rialzo, sebbene l'esposizione netta non sia ancora estrema".Il governo degli Stati Uniti ha sospeso gran parte delle sue attività, mettendo potenzialmente, dopo che le divisioni tra i partiti hanno impedito al Congresso e alla Casa Bianca di raggiungere un accordo sui finanziamenti.La sospensione potrebbe ritardare la pubblicazione degli indicatori economici, incluso il, molto seguito dalla Federal Reserve nelle sue decisioni di politica monetaria, previsto per venerdì.