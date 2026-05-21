USA: Philly FED maggio crolla a -0,4 punti peggio delle attese

(Teleborsa) - Peggiora più delle attese l'attività del settore manifatturiero nell'area di Philadelphia (Stati Uniti). A maggio, l'indice relativo all'attività manifatturiera del distretto Fed di Philadelphia (Philly Fed) si è portato a -0,4 punti dai 26,7 di aprile. Il dato è peggiore delle attese degli analisti, che indicavano una discesa fino a 17,6 punti.



Va detto che un indice superiore allo zero indica che all'interno del distretto di Philadelphia ci sono nel settore manifatturiero più imprese ottimiste che pessimiste, viceversa un indice sotto lo zero indica il prevalere del numero di imprese pessimiste.



Fra le componenti dell'indice, quello dei nuovi ordini si è attestato a -1,7 punti da 33 punti, quello sulle condizioni di business a 53,2 punti da 40,8 e quello sulla spesa per investimenti (capex) a 30,9 da 35,20, mentre l'indice sull'occupazione a -2,8 da -5,1 punti e quello sui prezzi a 47,9 da 59,3 punti.

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