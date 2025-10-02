Milano 13:25
43.242 +0,38%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 13:25
9.450 +0,04%
Francoforte 13:25
24.443 +1,37%

Parigi: giornata depressa per Orange

Migliori e peggiori
Parigi: giornata depressa per Orange
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di tlc, che presenta una flessione dell'1,93% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Orange, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario della multinazionale delle tlc che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 13,27 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 13,62. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 13,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```