Parigi: giornata depressa per Orange

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di tlc
, che presenta una flessione dell'1,93% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Orange
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario della multinazionale delle tlc
che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 13,27 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 13,62. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 13,1.
