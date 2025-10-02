Parigi: nuovo spunto rialzista per Thales

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa
, in guadagno del 2,50% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Thales
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Thales
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Thales
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 273,6 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 267,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 279,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)