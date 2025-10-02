Milano 11:20
43.234 +0,36%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 11:20
9.451 +0,05%
Francoforte 11:20
24.458 +1,43%

Parigi: nuovo spunto rialzista per Thales

Migliori e peggiori
Parigi: nuovo spunto rialzista per Thales
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, in guadagno del 2,50% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Thales evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Thales rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Thales rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 273,6 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 267,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 279,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```