PharmaNutra vola in Borsa dopo nuovo Buy di Berenberg con potenziale upside del 100%
(Teleborsa) - Seduta da protagonista a Piazza Affari per il titolo PharmaNutra, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, che risulta il migliore dell'intero indice FTSE Italia STAR.

A spingere gli acquisti è l'avvio della copertura da parte di Berenberg con raccomandazione "Buy" e un target price di 85 euro per azione, per un upside potenziale di addirittura il 100%.

"Vediamo che le condizioni si stanno allineando affinché gli investitori possano rivalutare l'equity story, poiché i prossimi trimestri dovrebbero fornire maggiore visibilità sulle nuove iniziative strategiche negli Stati Uniti e in Cina", scrivono gli analisti, citando la leadership di Pharmanutra negli integratori di ferro orale e il potenziale di crescita trasformativa, evidenziando il dominio del marchio di punta Sideral in Italia.

Gli sforzi di espansione internazionale potrebbero aggiungere una "crescita trasformazionale" a quella che Berenberg considera già una solida attività commerciale in Europa.

Pharmanutra si attesta a 44,7 euro, con un aumento del 14,18%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 46,22 e successiva a quota 50,67. Supporto a 41,77.
