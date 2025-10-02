PharmaNutra vola in Borsa dopo nuovo Buy di Berenberg con potenziale upside del 100%

PharmaNutra

(Teleborsa) - Seduta da protagonista a Piazza Affari per il titolo, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, che risulta ilA spingere gli acquisti è l'con raccomandazione "Buy" e un target price di 85 euro per azione, per un upside potenziale di addirittura il 100%."Vediamo che le condizioni si stanno allineando affinché gli investitori possano rivalutare l'equity story, poiché inegli Stati Uniti e in Cina", scrivono gli analisti, citando la leadership di Pharmanutra negli integratori di ferro orale e il potenziale di crescita trasformativa, evidenziando il dominio del marchio di punta Sideral in Italia.Gli sforzi di espansione internazionale potrebbero aggiungere una "" a quella che Berenberg considera già una solida attività commerciale in Europa.si. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 46,22 e successiva a quota 50,67. Supporto a 41,77.