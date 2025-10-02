Milano 17:19
43.047 -0,08%
Nasdaq 17:19
24.821 +0,08%
Dow Jones 17:19
46.294 -0,32%
Londra 17:19
9.426 -0,22%
Francoforte 17:19
24.423 +1,28%

Piazza Affari: andamento negativo per il settore assicurativo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento negativo per il settore assicurativo italiano
Giornata negativa per l'indice delle società assicurative, che continua la seduta a 36.604,59 punti, in calo dello 0,97%.
Condividi
```