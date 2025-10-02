Milano 11:21
Piazza Affari: andamento rialzista per Fincantieri

(Teleborsa) - Seduta positiva per il principale complesso cantieristico al mondo, che avanza bene del 3,17%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fincantieri evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fincantieri rispetto all'indice.


Il quadro tecnico di breve periodo di Fincantieri mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 23,07 Euro. Rischio di discesa fino a 22,33 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 23,81.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
