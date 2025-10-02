Milano 13:26
43.243 +0,38%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 13:26
9.449 +0,03%
Francoforte 13:26
24.443 +1,37%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Technoprobe

Balza in avanti l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,16%.
