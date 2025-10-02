Milano 13:26
43.243 +0,38%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 13:26
9.449 +0,03%
Francoforte 13:26
24.443 +1,37%

Piazza Affari: balza in avanti STMicroelectronics

Migliori e peggiori
Piazza Affari: balza in avanti STMicroelectronics
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda italo-francese di semiconduttori, che tratta in utile del 2,18% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di STMicroelectronics rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il grafico a breve del produttore di chip mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 24,86 Euro e supporto stimato a quota 24,38. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 25,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```