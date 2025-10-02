Piazza Affari: balza in avanti STMicroelectronics

azienda italo-francese di semiconduttori

STMicroelectronics

FTSE MIB

produttore di chip

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l', che tratta in utile del 2,18% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il grafico a breve delmostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 24,86 Euro e supporto stimato a quota 24,38. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 25,33.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)