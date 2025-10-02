Piazza Affari: balza in avanti STMicroelectronics

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda italo-francese di semiconduttori
, che tratta in utile del 2,18% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di STMicroelectronics
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il grafico a breve del produttore di chip
mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 24,86 Euro e supporto stimato a quota 24,38. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 25,33.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)