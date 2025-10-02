Milano 11:21
Piazza Affari: brillante l'andamento di Ferrari
(Teleborsa) - Bene il cavallino rampante di Maranello, con un rialzo del 3,00%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ferrari più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 428,6 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 424,3. L'equilibrata forza rialzista di Ferrari è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 432,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
