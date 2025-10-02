Milano 13:27
43.240 +0,37%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 13:27
9.449 +0,02%
Francoforte 13:27
24.442 +1,36%

Piazza Affari: positiva la giornata per Prysmian

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che lievita del 2,49%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Prysmian più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo dell'azienda produttrice di cavi classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 87,16 Euro e primo supporto individuato a 84,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 89,42.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
