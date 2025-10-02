Piazza Affari: positiva la giornata per Prysmian

(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo specializzato nella produzione di cavi
, che lievita del 2,49%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Prysmian
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo dell'azienda produttrice di cavi
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 87,16 Euro e primo supporto individuato a 84,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 89,42.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)