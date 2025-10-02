Milano 13:27
43.240 +0,37%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 13:27
9.449 +0,02%
Francoforte 13:27
24.442 +1,36%

Piazza Affari: scambi negativi per NewPrinces

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi negativi per NewPrinces
(Teleborsa) - Rosso per il gruppo agroalimentare italiano, che sta segnando un calo del 2,57%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di NewPrinces, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 22,33 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 23,38. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 24,43.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```