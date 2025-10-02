Piazza Affari: scambi negativi per NewPrinces

(Teleborsa) - Rosso per il gruppo agroalimentare italiano
, che sta segnando un calo del 2,57%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di NewPrinces
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 22,33 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 23,38. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 24,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)