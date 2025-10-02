Milano 15:21
43.192 +0,26%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 15:21
9.444 -0,03%
Francoforte 15:21
24.474 +1,49%

Piazza Affari: si concentrano le vendite sull'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: si concentrano le vendite sull'indice dei titoli bancari in Italia
Giornata negativa per il comparto bancario a Piazza Affari, che continua la seduta a 31.386,73 punti, in calo dell'1,15%.
Condividi
```