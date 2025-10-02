PLATINUM dell'1/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre
Contenuto ribasso per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione in flessione dello 0,45%.
Le implicazioni di medio periodo del platino confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1.603,3 con primo supporto visto a 1.516,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1.473,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)