Protesta pro Flotilla, Garante: "illegittimo lo sciopero senza preavviso"

(Teleborsa) - Ilper gli scioperi ha decretato come, venerdì 3 ottobre 2025, convocatodallae dall'Unione sindacati di base () a sostegno della Flotilla. La delibera della Ciommissione di Garanzia degli scioperi è stata immediatamenteguidato da Maurizio Landini, che conferma la protesta di domani ed annuncia che farà"Il nostro sciopero èperché noi l'abbiamo fatto rispettando lache prevede che di fronte a violazioni costituzionali, la messa in discussione della salute e sicurezza dei lavoratori c'è la possibilità di fare lo sciopero senza il preavviso", afferma Landini in una intervista a RaiNews24, aggiungendo "della Commissione e se questa dovesse comportare verso l'organizzazione sindacale dellesiamo".Il Vicepremier, lavoratori e organizzazioni affinché scelgano lae il rispetto delle regole". Il titolare del MIT afferma di essere "intenzionato a presentare unanel settore trasporti nelprevisto questa sera", al fine di "proporre unavigente sugli scioperi e in particolare delle sanzioni previste per chi incrocia le braccia senza rispettare le regole (ad oggi da 2.500 a 50mila euro)".: la prima accusa il sindacato di aver convocato lo sciopero di venerdì per, ottenendo una risposta secca dal sindacalista, che la definiscee denuncia che "sono in discussione i valori della democrazia, il diritto delle persone di vivere in pace".Frattanto,, un corteo partirà da piazza Vittorio per arrivare a Piazza dei Cinquecento, con la partecipazione del segretario generale della Cgil Maurizio Landini.