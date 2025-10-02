Milano 17:35
Protesta pro Flotilla, Garante: "illegittimo lo sciopero senza preavviso"

(Teleborsa) - Il Garante per gli scioperi ha decretato come "illegittimo" lo sciopero generale di domani, venerdì 3 ottobre 2025, convocato "senza preavviso" dalla Cgil e dall'Unione sindacati di base (USB) a sostegno della Flotilla. La delibera della Ciommissione di Garanzia degli scioperi è stata immediatamente impugnata dal sindacato guidato da Maurizio Landini, che conferma la protesta di domani ed annuncia che farà ricorso dinanzi al giudice del lavoro.

"Il nostro sciopero è pienamente legittimo perché noi l'abbiamo fatto rispettando la legge 146 che prevede che di fronte a violazioni costituzionali, la messa in discussione della salute e sicurezza dei lavoratori c'è la possibilità di fare lo sciopero senza il preavviso", afferma Landini in una intervista a RaiNews24, aggiungendo "impugniamo la delibera della Commissione e se questa dovesse comportare verso l'organizzazione sindacale delle sanzioni siamo pronti a impugnare anche quelle".

Il Vicepremier Matteo Salvini "non ritiene utili prove di forza e anzi si appella a sindacati, lavoratori e organizzazioni affinché scelgano la responsabilità e il rispetto delle regole". Il titolare del MIT afferma di essere "intenzionato a presentare una informativa sugli scioperi nel settore trasporti nel Consiglio dei Ministri previsto questa sera", al fine di "proporre una revisione della normativa vigente sugli scioperi e in particolare delle sanzioni previste per chi incrocia le braccia senza rispettare le regole (ad oggi da 2.500 a 50mila euro)".

E' polemica fra la Premier Giorgia Meloni e Maurizio Landini: la prima accusa il sindacato di aver convocato lo sciopero di venerdì per fare "il weekend lungo", ottenendo una risposta secca dal sindacalista, che la definisce "un'offesa" e denuncia che "sono in discussione i valori della democrazia, il diritto delle persone di vivere in pace".

Frattanto, sono previsti per domani oltre 100 cortei in tutta Italia. A Roma, un corteo partirà da piazza Vittorio per arrivare a Piazza dei Cinquecento, con la partecipazione del segretario generale della Cgil Maurizio Landini.
