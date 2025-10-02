Protesta pro Flotilla, Garante: "illegittimo lo sciopero senza preavviso"

(Teleborsa) - Il Garante
per gli scioperi ha decretato come "illegittimo" lo sciopero generale di domani
, venerdì 3 ottobre 2025, convocato "senza preavviso"
dalla Cgil
e dall'Unione sindacati di base (USB
) a sostegno della Flotilla. La delibera della Ciommissione di Garanzia degli scioperi è stata immediatamente impugnata dal sindacato
guidato da Maurizio Landini, che conferma la protesta di domani ed annuncia che farà ricorso dinanzi al giudice del lavoro
.
"Il nostro sciopero è pienamente legittimo
perché noi l'abbiamo fatto rispettando la legge 146
che prevede che di fronte a violazioni costituzionali, la messa in discussione della salute e sicurezza dei lavoratori c'è la possibilità di fare lo sciopero senza il preavviso", afferma Landini in una intervista a RaiNews24, aggiungendo "impugniamo la delibera
della Commissione e se questa dovesse comportare verso l'organizzazione sindacale delle sanzioni
siamo pronti a impugnare anche quelle
".
Il Vicepremier Matteo Salvini "non ritiene utili prove di forza e anzi si appella a sindacati
, lavoratori e organizzazioni affinché scelgano la responsabilità
e il rispetto delle regole". Il titolare del MIT afferma di essere "intenzionato a presentare una informativa sugli scioperi
nel settore trasporti nel Consiglio dei Ministri
previsto questa sera", al fine di "proporre una revisione della normativa
vigente sugli scioperi e in particolare delle sanzioni previste per chi incrocia le braccia senza rispettare le regole (ad oggi da 2.500 a 50mila euro)".E' polemica fra la Premier Giorgia Meloni e Maurizio Landini
: la prima accusa il sindacato di aver convocato lo sciopero di venerdì per fare "il weekend lungo"
, ottenendo una risposta secca dal sindacalista, che la definisce "un'offesa"
e denuncia che "sono in discussione i valori della democrazia, il diritto delle persone di vivere in pace".
Frattanto, sono previsti per domani oltre 100 cortei in tutta Italia.
A Roma
, un corteo partirà da piazza Vittorio per arrivare a Piazza dei Cinquecento, con la partecipazione del segretario generale della Cgil Maurizio Landini.