Yakkyo, dopo il dietrofront sul delisting avvia il passaggio da EGM PRO a EGM
(Teleborsa) - Il CdA di Yakkyo, società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO) e attiva nello sviluppo di soluzioni software per il processo di dropshipping, ha approvato il progetto di passaggio da EGM PRO al mercato Euronext Growth Milan (EGM), deliberando di sottoporre tale passaggio all'approvazione dell'assemblea.

Il passaggio al mercato EGM è finalizzato ad ampliare la base azionaria della società, consentendo l'accesso anche agli investitori retail, nonché a favorire una maggiore liquidità del titolo e una più ampia visibilità sul mercato, si legge in una nota.

Si tratta di una nuova svolta dopo che a novembre 2025 la società aveva avviato, e poi frettolosamente cambiato idea, un processo di delisting da Piazza Affari.

Con riferimento alla costituzione del flottante minimo, la società sta valutando con i propri azionisti le iniziative più opportune, incluso il collocamento di azioni già in circolazione. Ai fini del passaggio su EGM, è in corso di finalizzazione la nomina del nuovo Euronext Growth Advisor.

Il CdA ha anche deliberato di sottoporre all'assemblea: una proposta di autorizzazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie, per un periodo massimo di 18 mesi; il conferimento di una delega al CdA ad aumentare il capitale sociale fino a un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro, anche con l'esclusione del diritto di opzione.
