Yakkyo, dopo il dietrofront sul delisting avvia il passaggio da EGM PRO a EGM

(Teleborsa) - Il CdA di Yakkyo
, società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO) e attiva nello sviluppo di soluzioni software per il processo di dropshipping, ha approvato il progetto di passaggio da EGM PRO al mercato Euronext Growth Milan (EGM)
, deliberando di sottoporre tale passaggio all'approvazione dell'assemblea.
Il passaggio al mercato EGM è finalizzato ad ampliare la base azionaria
della società, consentendo l'accesso anche agli investitori retail, nonché a favorire una maggiore liquidità del titolo e una più ampia visibilità sul mercato, si legge in una nota.
Si tratta di una nuova svolta dopo che a novembre 2025 la società aveva avviato, e poi frettolosamente cambiato idea
, un processo di delisting
da Piazza Affari.
Con riferimento alla costituzione del flottante minimo, la società sta valutando con i propri azionisti le iniziative più opportune
, incluso il collocamento di azioni già in circolazione. Ai fini del passaggio su EGM, è in corso di finalizzazione la nomina del nuovo Euronext Growth Advisor.
Il CdA ha anche deliberato di sottoporre all'assemblea: una proposta di autorizzazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie, per un periodo massimo di 18 mesi; il conferimento di una delega al CdA ad aumentare il capitale
sociale fino a un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro
, anche con l'esclusione del diritto di opzione.