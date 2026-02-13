Settore idrico: investimenti privati indispensabili nell'era post PNRR

(Teleborsa) -, che negli ultimi anni ha sicuramente, ma lo scenarionei prossimi anni, anche perché le tariffe idriche, seppur in crescita, restano inferiori alla media europea. Un elemento che limita la capacità di autofinanziamento dei gestori e rende cruciale la raccolta di capitali provati.È quanto si evince dall’ultimo report della, presentato nel corso dell’incontro dedicato alle prospettive post-PNRR, da cui emerge che,, anno in cui non saranno più disponibili le risorse europee, glinel settore idrico potrebbero restare(98 euro)Secondo le analisi TEHA, infatti, con la fine delle risorse straordinarie del PNRR, gliscendendo a 83 euro per abitante in assenza di contributi privati.gli investimenti pro capite sono già stimati in calo, di cui 55 euro rivenienti dalla tariffa idrica e 32 euro da finanziamenti pubblici;, invece, le proiezioni indicano un, derivanti per il 72% dalla tariffa (63 euro) e per il 28% da risorse pubbliche (23 euro)."I nostri dati – ha spiegato, partner TEHA - confermano che senza un apporto significativo del capitale privato il sistema idrico nazionale rischia di non sostenere il ritmo degli investimenti necessari dopo il 2027.non è più una possibilità, ma unaper garantire qualità, resilienza e sicurezza delle infrastrutture idriche".La Community Valore Acqua di TEHA – che a marzo presenterà la settima edizione del Libro Bianco sull’Acqua in Italia – stima che ildei futuri investimenti post-PNRR,in termini di investimenti, che porterebbero il totale per abitante. Secondo le proiezioni, il 10% dei gestori prevede di ricorrere al partenariato pubblico-privato, mentre l’8% punta su finanziamenti privati diretti"L’apporto dei capitali privati – ha aggiunto Brioschi -ormai evidente garantendo continuità agli sforzi avviati con il PNRR e sostenendo le priorità del servizio idrico che ogni territorio richiede, dalla continuità del servizio alla transizione digitale".Dal report emerge anche che, nel 2024, laper metro cubo, registrando unrispetto al 2019, quando non arrivava a 2 euro. Tuttavia, la tariffache ammonta a 3,6 euro per metro cubo e molto distante dai primi 10 Paesi europei, che registrano una media di 5,4 euro per metro cubo, per raggiungere 11 euro in Danimarca.