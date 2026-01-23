Pro-Gest, accordo con i creditori per ristrutturazione del debito

(Teleborsa) - Il gruppo cartario italiano Pro-Gest
ha fatto sapere di aver sottoscritto accordi vincolanti
(Lock up Agreement e allegato Term Sheet) con i suoi principali creditori finanziari
relativi alla ristrutturazione del debito
del Gruppo.
Il Term Sheet prevede l’estensione della scadenza del debito al 2030
, prorogabile fino al 2032 a discrezione dei creditori finanziari e la rimodulazione dei tassi; il rimborso della quota capitale e degli interessi
sulla base di un piano di dismissioni già definito di asset immobiliari del valore di 80 milioni di euro e di selezionate unità operative; la cancellazione
di una parte degli interessi maturati
; l’ampliamento
del perimetro delle garanzie
.Angelo Rodolfi, Chief Restructuring Officer
del Gruppo Pro-Gest, ha dichiarato: “Nell’ultimo anno, col supporto dell’Esperto della CNC (che si è chiusa positivamente) e del team di advisor della società e dei creditori, abbiamo intrapreso un percorso di negoziazione per risanare la posizione debitoria e proteggere il valore aziendale, a tutela dei creditori stessi e di tutti gli stakeholder. Ora il compito che ci aspetta è quello di finalizzare gli accordi in attuazione del Term Sheet ed eseguire il piano.”
L’accordo raggiunto permette alla famiglia Zago di mantenere il controllo totale
del capitale del Gruppo.