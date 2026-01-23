Pro-Gest, accordo con i creditori per ristrutturazione del debito

(Teleborsa) - Il gruppo cartario italianoha fatto sapere di aver sottoscritto(Lock up Agreement e allegato Term Sheet) con i suoirelativi alladel Gruppo.Il Term Sheet prevede l’, prorogabile fino al 2032 a discrezione dei creditori finanziari e la rimodulazione dei tassi; ilsulla base di un piano di dismissioni già definito di asset immobiliari del valore di 80 milioni di euro e di selezionate unità operative; ladi una parte degli; l’del perimetro delledel Gruppo Pro-Gest, ha dichiarato: “Nell’ultimo anno, col supporto dell’Esperto della CNC (che si è chiusa positivamente) e del team di advisor della società e dei creditori, abbiamo intrapreso un percorso di negoziazione per risanare la posizione debitoria e proteggere il valore aziendale, a tutela dei creditori stessi e di tutti gli stakeholder. Ora il compito che ci aspetta è quello di finalizzare gli accordi in attuazione del Term Sheet ed eseguire il piano.”L’accordo raggiunto permette alladel capitale del Gruppo.