Milano 10:39
44.922 -0,38%
Nasdaq 22-gen
25.518 0,00%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 10:39
10.165 +0,15%
Francoforte 10:39
24.866 +0,04%

Pro-Gest, accordo con i creditori per ristrutturazione del debito

Finanza
Pro-Gest, accordo con i creditori per ristrutturazione del debito
(Teleborsa) - Il gruppo cartario italiano Pro-Gest ha fatto sapere di aver sottoscritto accordi vincolanti (Lock up Agreement e allegato Term Sheet) con i suoi principali creditori finanziari relativi alla ristrutturazione del debito del Gruppo.

Il Term Sheet prevede l’estensione della scadenza del debito al 2030, prorogabile fino al 2032 a discrezione dei creditori finanziari e la rimodulazione dei tassi; il rimborso della quota capitale e degli interessi sulla base di un piano di dismissioni già definito di asset immobiliari del valore di 80 milioni di euro e di selezionate unità operative; la cancellazione di una parte degli interessi maturati; l’ampliamento del perimetro delle garanzie.

Angelo Rodolfi, Chief Restructuring Officer del Gruppo Pro-Gest, ha dichiarato: “Nell’ultimo anno, col supporto dell’Esperto della CNC (che si è chiusa positivamente) e del team di advisor della società e dei creditori, abbiamo intrapreso un percorso di negoziazione per risanare la posizione debitoria e proteggere il valore aziendale, a tutela dei creditori stessi e di tutti gli stakeholder. Ora il compito che ci aspetta è quello di finalizzare gli accordi in attuazione del Term Sheet ed eseguire il piano.”

L’accordo raggiunto permette alla famiglia Zago di mantenere il controllo totale del capitale del Gruppo.
Condividi
```