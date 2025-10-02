RED BULL 64 BARS LIVE per la prima volta a Roma: al via sabato la quarta edizione

(Teleborsa) - Mancano pochi giorniIl rap show andrà in scena questo sabato 4 ottobre per la prima volta a Roma, nel quartiere di Corviale. Il cast è al completo: sul palco: FABRI FIBRA, tra i protagonisti dell'evento dopo la pubblicazione del suo nuovo Red Bull 64 Bars, LAZZA, un atteso ritorno sul palco Red Bull, ELE A, protagonista quest'anno del primo episodio di questa stagione, il leggendario NOYZ NARCOS, tornato su Red Bull Droppa con 64 barre attesissime, LACRIM, artista francese tra i più influenti della scena urban d'oltralpe e primo ospite internazionale del format e TONY BOY, che ha pubblicato quest'anno il suo Red Bull 64 Bars, poche settimane prima del suo attesissimo disco Uforia. Special guest, SIDE BABY, tra i fondatori della Dark Polo Gang e protagonista di una carriera solista che lo ha consacrato come figura di riferimento della trap italiana, DANNO, uno dei rapper più amati della Capitale, che ha appena pubblicato le sue 64 barre, KETAMA126, cantante e produttore romano membro della crew protagonista della nuova scena rap romana, la Love Gang - CXXVI, sempre dalla stessa crew arriva il nuovo attesissimo annuncio di FRANCO126, reduce dalla pubblicazione del suo ultimo disco Futuri Possibili. A loro si aggiunge UZI LVKE.e, in continuità con quanto fatto nel 2024, fornirà durante l'edizione 2025 un impianto fotovoltaico da 2,58kWp, con sistema di accumulo da 5 kWh, che contribuirà ad alimentare il bar dell'evento. Al termine del concerto, l'impianto produrrà energia per lo Stadio del Rugby di Corviale, come lascito al territorio. Inoltre, verrà installata vicino agli ingressi dello stadio una colonnina temporanea per la ricarica delle auto elettriche utilizzate dallo staff durante l'evento.Prima di accendere il main stage, RED BULL 64 BARS LIVE offrirà anche un warm up speciale che trasformerà Corviale in un vero e proprio bloc party. In apertura, i dj set di Touch The Wood, collettivo romano che dal 2007 fonde musica, moda e creatività, e di Wad, voce di Radio Deejay ed M2o e storyteller dell'urban culture, in console con il dj Val S. A seguire le esibizioni di Kira, promessa della nuova scena rap capitolina; Gemello, artista poliedrico capace di unire scrittura e arti visive; Mezzosangue, liricista dall'identità unica, tornato quest'anno con il nuovo album Viscerale; e Uzi Lvke, simbolo di Corviale e voce autentica delle periferie romane.RED BULL 64 BARS è un freestyle di 64 barre ormai diventato culto per i fan e per gli stessi artisti. Durante RED BULL 64 BARS LIVE non mancheranno momenti memorabili ed esibizioni che accenderanno il pubblico, tra i pezzi cardine del repertorio degli artisti e i loro Red Bull 64 Bars. Dopo i tre anni a Scampia, il racconto delle periferie – iniziato con la prima edizione di RED BULL 64 BARS LIVE nel 2021 – continua anche quest'anno con la nuova tappa romana per accogliere alcuni tra i più grandi artisti della scena rap e urban del nostro Paese: sabato 4 ottobre 2025 a Corviale (presso il Campo da Rugby di via degli Alagno) è l'appuntamento da segnare in calendario per i fan di RED BULL 64 BARS e per tutta la comunità locale e non solo.Il live sarà disponibile in streaming, e a seguire on demand, su Red Bull Droppa, il canale YouTube di Red Bull totalmente dedicato alla nuova musica, da dove è possibile rivivere le live degli anni precedenti.