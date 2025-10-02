USA, licenziamenti Challenger in calo a settembre: totale YTD più alto dal 2020

(Teleborsa) - In calo inel mese di2025. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di. Il dato rivela una diminuzione del 37% rispetto al mese precedente, quando si erano registrati 85.979 licenziamenti, e un decremento del 26% rispetto allo stesso periodo del 2024 (72.821).si sono registrati 946.426 licenziamenti (+55% rispetto al pari periodo del 2024), il numero più alto dal 2020, quando ne furono annunciati 2.082.262. Il totale da inizio anno 2025 è il quinto più alto nei 36 anni di Challenger."È moltoe per la nona volta nella nostra serie - ha affermato Andy Challenger, Senior Vice President ed esperto del lavoro di Challenger, Gray & Christmas - I periodi precedenti con così tanti tagli di posti di lavoro si sono verificati durante le recessioni o, come nel 2005 e nel 2006, durante la prima ondata di automazione che ha causato la perdita di posti di lavoro nel settore manifatturiero e tecnologico"."Attualmente, stiamo affrontando un mercato del lavoro stagnante, aumenti dei costi e una nuova tecnologia rivoluzionaria - ha aggiunto - Con i tagli delle tariffe in arrivo, potremmo assistere a una certa stabilizzazione del mercato del lavoro nel quarto trimestre, ma altri fattori potrebbero indurre i datori di lavoro a pianificare licenziamenti o a rinviare le assunzioni".Ilha annunciato 299.755 tagli di posti di lavoro programmati quest'anno, di cui 289.363 erano dipendenti federali interessati da DOGE. A settembre, Challenger ha monitorato 5.656 licenziamenti revocati e tentativi di riassumere lavoratori precedentemente licenziati in otto agenzie.Fino a settembre, lehanno annunciato 107.878 tagli di posti di lavoro, di cui 5.639 il mese scorso. Si tratta di un calo dell'8% rispetto ai 116.856 tagli di posti di lavoro pianificati dalle aziende tecnologiche nello stesso periodo dell'anno scorso. Le aziende tecnologiche hanno tagliato 241.866 posti di lavoro da gennaio 2024."Le aziende tecnologiche stanno subendo un'incredibile trasformazione a causa dell'intelligenza artificiale, che non solo sta riducendo i posti di lavoro, ma sta anche rendendo difficile trovare lavoro, in particolare per gli ingegneri entry-level. I leader del settore tecnologico hanno sottolineato che l'intelligenza artificiale sta cambiando la natura del lavoro e sempre più aziende richiedono ai propri team di essere formati su questo argomento", ha osservato Challenger. A settembre, Challenger ha registrato 7.000 tagli di posti di lavoro dovuti, portando il totale a 17.375. Altri 20.219 tagli sono stati attribuiti ad aggiornamenti tecnologici che probabilmente includono l'intelligenza artificiale.