USA, licenziamenti Challenger in calo a dicembre su mese e su anno

(Teleborsa) - I datori di lavoro statunitensi hanno annunciato, inrispetto ai 71.321 tagli di posti di lavoro annunciati a novembre. Si tratta di unrispetto ai 38.792 tagli di posti di lavoro annunciati nello stesso mese dell'anno scorso, secondo un rapporto pubblicato giovedì dalla società globale di outplacement e coaching dirigenziale Challenger, Gray & Christmas."L'anno si è chiuso con il. Sebbene dicembre sia solitamente un mese lento, questo, unito a un aumento dei piani di assunzioni, è un", ha affermato Andy Challenger, esperto di ambiente di lavoro e Chief Revenue Officer di Challenger, Gray & Christmas.Nel, i datori di lavoro hanno annunciato, con unrispetto ai 761.358 annunciati nel 2024. I, quando furono annunciati 2.304.755 tagli. Si tratta delNel, i datori di lavoro hanno annunciato l'intenzione di, il totale, quando furono registrati 460.903 tagli. Si tratta di unrispetto ai 202.118 tagli registrati nel terzo trimestre del 2025 e del 71% rispetto ai 152.116 tagli registrati nello stesso trimestre dell'anno precedente. Si tratta del totale trimestrale più alto dal primo trimestre del 2025, quando furono annunciati 497.052 tagli.Ilè stato il primo in termini di annunci di tagli di posti di lavoro, con 308.167, principalmente nel. Questo dato rappresenta unrispetto ai 38.375 tagli di posti di lavoro nel settore pubblico del 2024. I tagli di posti di lavoro in questo settore si sono ridotti significativamente dal primo trimestre. Nel primo trimestre sono stati annunciati 279.445 tagli di posti di lavoro nel settore pubblico. Nei 9 mesi successivi, sono stati annunciati 28.722 tagli di posti di lavoro in questo settore.Ilè stato il primo per tagli di posti di lavoro nel settore privato, con 154.445 nel 2025, di cui 909 a dicembre, con unrispetto ai 133.988 tagli di posti di lavoro in questo settore nel 2024."La tecnologia si è orientata verso lo sviluppo e l'. Questo, unito alle assunzioni eccessive dell'ultimo decennio, ha creato un'ondata di perdita di posti di lavoro nel settore", ha affermato Challenger.Il, che comprende le aziende che forniscono supporto ad altre attività come le imprese di pulizia, di fornitura di personale e di outsourcing, ha annunciato 74.796 tagli di posti di lavoro nel 2025, in aumento del 68% rispetto ai 44.433 annunciati nel 2024."In generale, in periodi di incertezza o di difficoltà economiche, le aziende hanno tagliato i fornitori e i servizi esterni prima di considerare la propria forza lavoro. Dato il contesto del 2025, era logico che le aziende di servizi perdessero contratti e personale", ha affermato Challenger.A dicembre, laha guidato tutte le cause di tagli, con 12.949 e 191.480 tagli per l'anno. Seguono le condizioni economiche e di mercato, con 8.120 tagli annunciati durante il mese, portando il totale del 2025 a 253.206. La ristrutturazione ha comportato 5.356 tagli di posti di lavoro. a dicembre, portando il totale del 2025 a 133.611.L'(IA) è stata citata per 142 tagli di posti di lavoro a dicembre. Finora quest'anno, l'IA è stata responsabile di 54.836 piani di licenziamento annunciati. Dal 2023, quando questa motivazione è stata rilevata per la prima volta, l'IA è stata citata in 71.825 annunci di tagli di posti di lavoro.sono stati citati per 7.908 tagli di posti di lavoro nel 2025, sebbene a dicembre non siano stati annunciati tagli correlati alle tariffe.Lesono state la causa principale degli annunci di tagli di posti di lavoro nel 2025, responsabili di 293.753 licenziamenti programmati. Questo include riduzioni dirette della forza lavoro federale e dei suoi appaltatori. Ulteriori 20.976 tagli sono stati attribuiti all'impatto a valle di DOGE, che riflette la perdita di finanziamenti federali a favore di enti privati ??e non profit.