USA, a ottobre cala a sorpresa il deficit commerciale

(Teleborsa) - In calo il deficit commerciale americana
. Nel mese di ottobre, la bilancia commerciale ha mostrato un disavanzo di 29,4 miliardi di dollari, in calo di 18,8 miliardi di dollari rispetto ai 48,1 miliardi di dollari di settembre (dato rivisto da -52,8 miliardi).
Il dato, comunicato dal Bureau of Economic Analysis
(BEA) del Dipartimento del Commercio americano, si confronta con i -58,1 miliardi stimati dagli analisti.
Le esportazioni
sono state di 302,0 miliardi di dollari, 7,8 miliardi di dollari in più rispetto al dato di settembre, mentre le importazioni
sono state di 331,4 miliardi, 11,0 miliardi di dollari in meno rispetto alla rilevazione precedente.