Goldman, JPMorgan e BNP al top per commissioni di investment banking in Europa

(Teleborsa) - Nelsono state generateper un valore di 28,8 miliardi di dollari in, con un aumento del 3% rispetto ai livelli del 2024 e il totale annuo più alto dal 2021. È quanto emerge da un report di LSEG Deals Intelligence, secondo cui il totale delle commissioni annuali del 2025 è stato superato solo due volte nella regione in qualsiasi anno dall'inizio della serie storica nel 2000.Le commissioni di sottoscrizione suihanno raggiunto i 10,1 miliardi di dollari, con un aumento dell'1% rispetto ai livelli dell'anno precedente e il totale annuo più alto dall'inizio della serie storica.Le commissioni suisono aumentate del 13% a 2,5 miliardi di dollari, il massimo degli ultimi quattro anni, mentre le commissioni suisono diminuite del 3%, raggiungendo il minimo degli ultimi due anni a 7,0 miliardi di dollari USA.Le commissioni di consulenza guadagnate dallecompletate hanno totalizzato 9,2 miliardi di dollari, in aumento del 7% rispetto ai livelli dell'anno precedente e un massimo degli ultimi tre anni.Le commissioni europee hanno rappresentato il 21% delle commissioni totali di investment banking guadagnate a livello globale nel 2025, in calo rispetto al 23% del 2024 e la quota annuale più bassa dal 2020. Il 22% di tutte le commissioni europee è stato generato nel, seguito da(14%) e(11%).hadi investment banking nella regione nel 2025 (era terza nel 2024), per un totale di 1,98 miliardi di dollari, pari a una quota del 7% del pool totale delle commissioni. Completano la top 3,con 1,89 miliardi di euro (era 1° l'anno prima) econ 1,64 miliardi di dollari (era seconda l'anno prima). A seguire, completando la top 10,