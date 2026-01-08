Goldman, JPMorgan e BNP al top per commissioni di investment banking in Europa

Milano 14:51
I dati di LSEG

Banche, Finanza
(Teleborsa) - Nel 2025 sono state generate commissioni di investment banking per un valore di 28,8 miliardi di dollari in Europa, con un aumento del 3% rispetto ai livelli del 2024 e il totale annuo più alto dal 2021. È quanto emerge da un report di LSEG Deals Intelligence, secondo cui il totale delle commissioni annuali del 2025 è stato superato solo due volte nella regione in qualsiasi anno dall'inizio della serie storica nel 2000.

Le commissioni di sottoscrizione sui mercati dei capitali di debito hanno raggiunto i 10,1 miliardi di dollari, con un aumento dell'1% rispetto ai livelli dell'anno precedente e il totale annuo più alto dall'inizio della serie storica.

Le commissioni sui mercati dei capitali azionari sono aumentate del 13% a 2,5 miliardi di dollari, il massimo degli ultimi quattro anni, mentre le commissioni sui prestiti sindacati sono diminuite del 3%, raggiungendo il minimo degli ultimi due anni a 7,0 miliardi di dollari USA.

Le commissioni di consulenza guadagnate dalle operazioni di M&A completate hanno totalizzato 9,2 miliardi di dollari, in aumento del 7% rispetto ai livelli dell'anno precedente e un massimo degli ultimi tre anni.

Le commissioni europee hanno rappresentato il 21% delle commissioni totali di investment banking guadagnate a livello globale nel 2025, in calo rispetto al 23% del 2024 e la quota annuale più bassa dal 2020. Il 22% di tutte le commissioni europee è stato generato nel Regno Unito, seguito da Francia (14%) e Germania (11%).

Goldman Sachs ha guadagnato la maggior parte delle commissioni di investment banking nella regione nel 2025 (era terza nel 2024), per un totale di 1,98 miliardi di dollari, pari a una quota del 7% del pool totale delle commissioni. Completano la top 3, JP Morgan con 1,89 miliardi di euro (era 1° l'anno prima) e BNP Paribas con 1,64 miliardi di dollari (era seconda l'anno prima). A seguire, completando la top 10, Citi, Morgan Stanley, BofA, Deutsche Bank, Barclays, Credit Agricole e UBS.
