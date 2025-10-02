Milano 13:28
43.241 +0,37%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 13:28
9.448 +0,02%
Francoforte 13:28
24.441 +1,36%

Vola a Francoforte Evotec

Migliori e peggiori, In breve
Vola a Francoforte Evotec
Rialzo per Evotec, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,23%.
Condividi
```