Acciaio, UE verso dazi sull'import al 50%

(Teleborsa) - L’Unione Europea
sarebbe pronta ad aumentare i dazi sull’import di acciaio al 50%
. La proposta dovrebbe essere presentata la settimana prossima.
Lo riporta Bloomberg sottolineando che la mossa
allineerebbe la tariffa EU con quella USA
, nel tentativo di contrastare l’eccesso di capacità produttiva cinese.
Secondo i calcoli di Bloomberg, l'aliquota più elevata si
applicherebbe alle importazioni una volta raggiunta una determinata quota. In tutte le categorie di prodotti, le misure ridurrebbero il volume totale di acciaio soggetto alle quote a 18,35 milioni di tonnellate, con una riduzione media del 43,7% rispetto ai livelli registrati nell'anno fino a luglio 2024, Dalla bozza filtra anche che le misure dovranno essere riviste ogni 5 anni a partire da luglio 2031.
Al momento l’UE ha in atto un meccanismo di salvaguardia dell l’industria siderurgica, che prevede una tariffa del 25% sulle importazioni una volta esaurite le quote. Meccanismo che scadrà a giugno 2026.