Madrid: in calo Acerinox

(Teleborsa) - Sottotono la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile
, che passa di mano con un calo del 2,05%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Acerinox
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Acerinox
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 11,54 Euro e primo supporto individuato a 11,42. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 11,66.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)