Madrid: in calo Acerinox

(Teleborsa) - Sottotono la, che passa di mano con un calo del 2,05%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'rispetto all'indice.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 11,54 Euro e primo supporto individuato a 11,42. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 11,66.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)