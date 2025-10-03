Milano 9:44
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 2/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre

Seduta difficile quella del 2 ottobre per il Light Sweet Crude Oil, che ha disegnato una scia ribassista con finale a 60,68.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il greggio WTI, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 59,18. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 63,69 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 57,67.


