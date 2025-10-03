Atlanti di cultura: il viaggio del Teatro Palladium dell’Università Roma Tre

(Teleborsa) - In un Paese che continua a interrogarsi sul valore della cultura come investimento strategico, i numeri parlano purtroppo chiaro: la Legge di Bilancio 2025 ha tagliatoal Ministero della Cultura, con una progressiva riduzione che raggiungerà. Le aree più penalizzate sono e saranno quelle strutturali: tutela del patrimonio, belle arti, beni librari e archivistici, settore audiovisivo. Un’operazione che non solo riduce i margini d’azione di istituzioni economicamente già fragili, ma mette a rischio la possibilità stessa di costruire un ecosistema culturale sostenibile e accessibile: il futuro della cultura italiana è obbligato a guardare sempre di più al modello americano, dove il sistema si sostiene con donazioni di privati e gli operatori culturali devono essere prima di tutto esperti di marketing.In questo scenario di contrazione, ilnel cuore della Garbatella sceglie di muoversi in controtendenza. Con, la nuova stagione 2025/2026, propone oltre cento appuntamenti fino a maggio, attraversando linguaggi, geografie e discipline con nomi che vanno da. Non è solo una stagione teatrale, ma una dichiarazione di resistenza culturale: riaffermare che i luoghi pubblici dello spettacolo possono e devono restare spazi di libertà, critica e partecipazione.La forza del Palladium risiede anche nel suo statuto ibrido: polo culturale dell’, il teatro incarna pienamente la ladell’università, la capacità di agire oltre didattica e ricerca, libera dal condizionamento del mercato ma anche forte dell'apporto degli studenti e della loro visione. Un’università che mette in dialogo accademia e comunità diventa un presidio culturale e sociale, in un tempo in cui la riduzione delle risorse pubbliche rischia di restringere lo spazio stesso della cittadinanza culturale.Ildiventa così un osservatorio privilegiato sulla contemporaneità, un laboratorio in cui arti performative, cinema, musica e filosofia si intrecciano, dando vita agli “atlanti”, pieni di storie, linguaggi e resistenze. L'atlante è sempre stato, d'altronde, non solo una raccolta di mappe, ma soprattutto uno strumento per orientarsi tra luoghi, storie e visioni. Trasportato in ambito culturale, l'atlante diventa la metafora di un percorso che unisce discipline diverse e comunità lontane:“Atlanti” è dunque un invito a leggere la complessità del presente, aprendo geografie nuove dello sguardo e dell’immaginazione.In un contesto di tagli e razionalizzazioni, la programmazione del teatro Palladium ci ricora che l’arte è un diritto e la cultura un bene comune, da difendere e rilanciare.